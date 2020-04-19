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BALIKESİR Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Mahmure Meral (60), her gün beslediği sokak hayvanlara, aldığı özel izinle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de bakıyor.

19.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:49
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Mahmure Meral (60), her gün beslediği sokak hayvanlara, aldığı özel izinle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de bakıyor.
Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için halk da bireysel olarak çaba gösteriyor. Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yaşayan ve sokak hayvanlarını besleyen, emekli bankacı Mahmure Meral, sokağa çıkma yasağı olan günlerde de özel izin alarak, besleme çalışmalarına devam ediyor. Meral, "Onların da yaşam hakkına saygı duyarak, bu zor günlerde ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanması gerekiyor" dedi. BALIKESİR Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayvalık, Güncel
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