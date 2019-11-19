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Balıkesir polis aranan 18 kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.

19.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:34Balıkesir polis aranan 18 kişiyi yakaladı
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 18 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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