BALIKESİR Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu
Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulunduBALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.
01.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:38
Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu
BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.
Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli emniyet mensupları da kamera karşısına geçti. Emniyet görevlileri ilçe merkezleri ve mahallelerde vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan klipler çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.
Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli emniyet mensupları da kamera karşısına geçti. Emniyet görevlileri ilçe merkezleri ve mahallelerde vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan klipler çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel