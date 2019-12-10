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Balıkesir polisi 16 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

10.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:10Balıkesir polisi 16 aranan kişiyi yakaladı
polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 16 kişiden 1'i ilçesinde, 4'ü Burhaniye ilçesinde, 4'ü Edremit ilçesinde ve 7'si de Balıkesir İl Merkezinde olmak üzeri 16 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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