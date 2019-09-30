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Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir polisinin uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesi sürüyor.

30.09.2019 11:23Balıkesir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Balıkesir polisinin uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesi sürüyor.

Balıkesirİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, ikametinde uyuşturucu madde ürettiği şeklinde bilgi elde edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde imal etmek için kullanılan fare zehri, haşere zehri, aseton, çamaşır suyu gibi çeşitli maddeler ele geçirildi. Ayrıca bin 724 adet uyuşturucu hap, 87,28 gram bonzai, 2,20 gr esrar ve 44,73 gram esrar tohumu ele geçirdi. Operasyon sonrası zehir taciri şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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