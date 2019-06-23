23.06.2019 11:45
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Balıkesir polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor

Balıkesir polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor

Balıkesir polisi, şehir dışından araçla uyuşturucu hap getiren zehir tacirlerine operasyon düzenledi.

Balıkesir polisi, şehir dışından araçla uyuşturucu hap getiren zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada toplam 170 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalarda kapsamında 3 kişinin araçla il merkezine uyuşturucu madde getirecekleri ve getirdikleri uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda zanlıların bulunduğu araç durdurularak araçta yapılan kontrolde 153 adet ekstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde de yapılan aramada 17 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan S.D. ve D.D. gözaltına alınırken diğer şüphelinin ise serbest bırakıldığı ve olayla ilgili soruşturma sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Balıkesir , 3. Sayfa

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