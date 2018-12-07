Balıkesir Polisinde Kaçak Tütün Operasyonu

07 Aralık 2018 Cuma 12:00



07 Aralık 2018 Cuma 12:00

Balıkesir polisi İstanbul'dan araçla kaçak tütün ve malzemesi getirip Balıkesir'de satan şahsı yakaladı.Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yatığı istibari çalışmada S.G.'nin İstanbul'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve malzeme getirerek, büfe ve benzeri yerleri sattığını tespit etti. Polis ekipleri kaçak tütün ve malzeme satan S.G.'yi aracı ile birlikte il merkezinde ele geçirdi. Araçta yapılan aramada 160 bin adet makaron ve 135 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Polis ekipleri yakalanan ürünlerin faturasız ve üzerinde bulunan bandrollerin bir kısmının sahte, bir kısmının elle yapıştırıldığını tespit etti,. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR