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Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

31.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:35
Balıkesir polisinden 2 uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 6 şüpheli kişiyi yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 0.66 gram esrar, 6.62 gram bonzai, 1.67 gram kokain, 20 adet uyuşturucu hap ile 0.64 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
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