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Balıkesir polisinden 4 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:30
Balıkesir polisinden 4 kişiye uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 1 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 5 adet extasy hap ile 104 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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