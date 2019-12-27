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Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 45 uyuşturucu tacirini yakaladı.

27.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:24 Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon
polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 45 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlara sevkedilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi ve ilçelerde son 48 saatte yaptığı 25 operasyonda toplam 45 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 gram Bonzai maddesi,152 gram Esrar maddesi, 7 gram Metamfetamin, 1 gram Eroin, bin 551 adet uyuşturucu hap, 313 gram Skunk maddesi ile 3 adet ectasy hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 4'ü adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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