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Balıkesir polisinden büyük uyuşturucu operasyonuı

Balıkesir polisi, çok sayıda uyuşturucu madde ile 131 şüpheliyi yakaladı.

26.08.2019 13:48 Balıkesir polisinden büyük uyuşturucu operasyonuı
Balıkesir polisi, çok sayıda uyuşturucu madde ile 131 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan uyuşturucu tacirlerinden 27'si adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik 15 Ağustos - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında operasyonlar yaptı. Baskınlara narkotik dedektör köpekleri Baht, Helyus, Eko ve Tomo da katıldı. 131 şüpheli yakalanarak işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 27 kişi tutuklandı.

Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 225 gram bonzai, 7 kilo 393 gram esrar, bin 363 adet ecstasy, 2 bin 264 adet uyuşturucu hap, 684 kök kenevir ve 203 gram metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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