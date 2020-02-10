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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir il genelinde polis ekipleri tarafından son 48 saatte yapılan operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

10.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:45Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
il genelinde polis ekipleri tarafından son 48 saatte yapılan operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 48 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. ekiplerinin yaptığı aramalarda 9.40 gram esrar maddesi, 5,91 gram bonzai, 13 adet ecstasy, 2,28 gram metamfetamin ile 91 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu şüphelileri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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