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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

13.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:14Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 6 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3.7 gram esrar, 1.34 gram bonzai, 3.13 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 6 adet dolu kartuş ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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