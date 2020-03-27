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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.

27.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:43
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 382 gram esrar maddesi, 195 gram Hint keneviri tohumu, 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

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