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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

27.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:55
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 382 gram esrar, 195 gram Hint keneviri tohumu, 20 adet uyuşturucu hap, 11 gram metamfetamin ile 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

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