Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 2 uyuşturucu tacirini yakaladı.
27.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:35
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 2 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 11.97 gram bonzai, 0.94 gram metamfetamin ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı. Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA