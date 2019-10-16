Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisi son 48 saatte 8 ayrı operasyonda 20 zehir tacirini yakaladı.

16.10.2019 13:01Balıkesir polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon
Balıkesir polisi son 48 saatte 8 ayrı operasyonda 20 zehir tacirini yakaladı. 8 arı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 20 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 48 saatte yapılan 8 çalışmada toplam 20 zehir taciri yakalandı. Adli makamlara çıkarılan, 1 kişi tutuklandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda;109,17 gram esrar,11,65 gram bonzai ve 108 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:41 Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık'ı binler uğurladı
13:40 Tosya'da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu
13:40 Güvenli ulaşım için halk otobüslerine denetim
13:44 Kasksız motosikletli gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada
13:38 Afganistan'da askeri helikopter düştü
13:37 Kosova polisi Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyine operasyon düzenledi
13:36 Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
16.10.2019 13:48:14