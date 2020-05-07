Haber, Son Dakika, Haberler

BALIKESİR Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka

Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufkaBALIKESİR'de, ramazanın vazgeçilmez lezzeti olan ve sahurda yendiği zaman oruç tutan kişiyi tok tutmasıyla bilinen kuru yufka hazırlama geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor.

07.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:06
Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka
BALIKESİR'de, ramazanın vazgeçilmez lezzeti olan ve sahurda yendiği zaman oruç tutan kişiyi tok tutmasıyla bilinen kuru yufka hazırlama geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Kadınların imece usulü hazırladığı kuru yufka, bu yıl koronavirüs nedeniyle toplanarak yapılamadı. Maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya gelen 3 kadın, bir yandan hamur açıp, diğer yandan pişirme işlemini yaparak ramazanlık ve eşe dosta dağıtacakları kuru yufkaları hazırladı.
Ramazan ayında sahurun vazgeçilmezi kuru yufkanın hem böreği hem tiridi yapılıyor. Hazırlanması oldukça kolay ve hızlı olan kuru yufka ile yapılan börek, sahurda yenildiği zaman oruç tutan kişiyi iftara kadar tok tutmasıyla biliniyor. Savaştepe ilçesinde yaklaşık bir asırlık geleneği hala sürdüren Meliha Karaca, kuru yufkanın hazırlanışını ve yufkalardan nasıl börek yapıldığını da anlattı. Meliha Karaca, türküler ve ilahiler söyleyerek, yufka böreği hazırladı.
'BU BİR GELENEK'
İşe hamuru yoğurmakla başladıklarını anlatan Meliha Karaca, "Un, süt, kuru maya ve su koyarak hamuru yoğuruyoruz. Yoğurma işleminin ardından hamurumuzu kısa bir süre dinlendirmeye alıyoruz. Normalde kuru yufka işini komşularla birlikte toplanarak yapıyoruz. Ama bu sene koronavirüs sebebiyle kuru yufkayı toplu bir şekilde yapamıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu bize annemizden, nenemizden kalma bir gelenek. Annemiz, nenelerimiz ve dedelerimiz hep bu yufkadan yaptığımız börekle ve tirit ile oruç tutarlarmış" dedi.
'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İNSANI TOK TUTMASI'
Kuru yufka hazırlama işleminin hamur açma kısmında çalışan Öznur Dinç ise, "Normalde bu yufkalar ramazan öncesi hazırlanır ve ramazan ayı boyunca tüketilir. Ama biz bu sene hastalık dolayısıyla toplanıp yapamadığımız için az geç kaldık. Bu yufkanın en büyük özelliği insanı tok tutmasıdır. Bu sene yufkamızı halam, ben ve eltim ile birlikte hazırlıyoruz. Halam ve ben hazırlamış olduğumuz hamuru ince bir şekilde açıyoruz. Eltim ise, bizim açtığımız hamurları sacın üzerinde pişiriyor. Bu kuru yufkaları tüketeceğimiz zaman ise, yufkaları önce ıslıyoruz. İçine de dilediğimiz şekilde ister lor peyniri, isterse farklı karışımlar koyarak fırında ya da ateş üzerinde pişirerek yiyoruz" diye konuştu.
'HER ŞEKİLDE UZUN SÜRE TÜKETİLEBİLİR'
Açılan hamurları saç üzerinde pişiren Bahar Erdil de ilçede geleneksel kuru yufka yapım işini sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu
"Hastalık dolayısıyla bu sene az geç kaldık. Bizim bu yufkamız gelenekseldir. Atadan ve dededen gördüğümüz gibi yapıyoruz. Yufkamızın tok tutmak gibi bir özelliği var. Bu yufka ile oruç tutmak insanlara daha kolay gelir. Yaptığımız yufka hem tamamen organik hem de kurutulduğu için hiçbir zaman bozulmaz. Uzun yıllar kullanılabilir. Bu yufka kuru bir şekilde tüketilebildiği gibi, ıslatılıp böreğini de yapabiliyoruz. İsterseniz kapamasını da yapabilirsiniz. Et suyu ya da tavuk suyuyla birlikte domates, biber ve soğan karıştırarak üzerine eti tiftik tiftik ederek pişirip, tüketebilirsiniz. Çok ama çok lezzetli olur" dedi. BALIKESİR Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka

Kaynak: DHA

Etiketler: Savaştepe, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan’a Sercan’ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haberler
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs’ta yapılacak Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Haberler››Güncel››BALIKESİR Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:37: Sivas merkezde son 8 günde koronavirüs vakası görülmedi - Haber 12:37: Ukrayna'da karantina sebebiyle eğitime verilen ara 1 Eylül'e kadar uzatıldı - Haber 12:37: Erzincan'da fide üretim ve satışı son hızla devam ediyor - Haber 12:37: Sarıkız kabusu geri döndü - Haber 12:36: Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacak - Haber 12:05: 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü - Haber 12:01: Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 11:58: Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler