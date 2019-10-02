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Balıkesir sahillerinden 2 bin 500 ton çöp toplandı

Türkiye'nin en önemli mavi bayraklı plajlarını bünyesinde barındıran Balıkesir'deki sahillerde yapılan çalışmalarda 2 bin 500 ton çöp toplandı.

02.10.2019 16:50Balıkesir sahillerinden 2 bin 500 ton çöp toplandı
Türkiye'nin en önemli mavi bayraklı plajlarını bünyesinde barındıran Balıkesir'deki sahillerde yapılan çalışmalarda 2 bin 500 ton çöp toplandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığına bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen temizlik çalışmalarının titizlikle yapıldığı belirtildi.
Marmara Denizi ile Ege Denizi kıyısındaki 160 bin 500 metrekarelik sahillerde, amfibi deniz aracı ve ekipmanlarıyla deniz dibinde biriken evsel ve kentsel atıklar ile yosun temizliği yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait plajlarda kum eleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, Güre'de deniz tırmığı ile kıyıya yakın alanda da deniz dibinde biriken atıkların temizliğini gerçekleştirdi.
Açıklamada, sahillerden toplanan 2 bin 500 ton çöpün, doğal yapıya zarara vermemesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesislerine geri dönüşüme gönderildiği bildirildi.

Balıkesir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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