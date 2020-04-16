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BALIKESİR Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir

Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiirŞAİR ve halk ozanı Abdurrahman Delen, koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için şiir yazdı.

16.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:04
Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir
ŞAİR ve halk ozanı Abdurrahman Delen, koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için şiir yazdı.
Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön saflarda sağlık çalışanları yer alıyor. Balıkesir 'de oturan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen de sağlık çalışanlarının bu mücadelesinde onlara destek verdiğini ve yanlarında olduğunu belirtmek için şiir yazdı. Delen, salgın nedeniyle bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda hayatı pahasına yer alan sağlık çalışanları için bir şey yapmak istedim. Evde karantina günlerimde haber kanallarında sağılık çalışanlarının, çocukların, anne baba özlemlerini gördükten sonra çok etkilendim. Onlara hem moral olsun, hem de çorbada tuzum olsun diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedim" dedi.
Delen'ın sağlık çalışanları için yazdığı şiir şöyle:
Size selam size saygı
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Siz var iken olmaz kaygı
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Zengin fakir ayırmadan
Hiç kimseyi kayırmadan
Hizmet verir hiç durmadan
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Hastalar emanet size
Virüs mikrop gelir dize
Minnettarız hepinize
Sağlıkçılar sağlıkçılar
Hastadan hastaya koşar
Bütün engelleri aşar Çalışmaktan yorgun düşer
Sağlıkçılar sağlıkçılar BALIKESİR Şair Abdurrahman Delen’den sağlık çalışanları için şiir

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkesir, Wuhan, Güncel
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