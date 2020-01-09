Haberler » Güncel » Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü uyardı - Haber

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü uyardı

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince daha önce gerçekleştirilen ölçü veya tartı aletleri muayenelerinin artık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağını söyledi.

09.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:58Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü uyardı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince daha önce gerçekleştirilen ölçü veya tartı aletleri muayenelerinin artık Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağını söyledi.


Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk yaptığı açıklamada ölçü veya tartı aleti kullananlara önemli bir uyarıda bulunuldu. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk 2020 yılı itibari ile birlikte bazı kalemlerdeki ölçü ve tartı aletinin muayenelerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağına dikkat çekti. Aşuk açıklamasında "Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği'nin 11 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. "Bu düzenlemeyle akaryakıt ve LPG sayaçları. 2000 kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri. Akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar. Hassas kütle ölçüleri ve 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri ile demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayene işlemlerinde bir devir söz konusu oldu. 'Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sitemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği" hükümlerine göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların da periyodik muayenesi yapılacaktır. Bu cihazlardan 1 Ocak 2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için kullanıcılar tarafından en geç 28 Şubat 2020 tarihine kadar Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'ne muayene başvurusu yapılması gerekmektedir"dedi. - BALIKESİR


Türk Standartları Enstitüsü, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52  İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yağmur bekleniyor - Haber
09:52  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Haber
09:51  Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Haber
09:50  BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAĞIT BALYALARI YOLA DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Haber
09:47  Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
23:11  Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
9.01.2020 09:57:43