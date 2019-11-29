Haberler » Güncel » Balıkesir şehidini göz yaşlarıyla uğurladı - Haber

Balıkesir şehidini göz yaşlarıyla uğurladı

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'i memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

29.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:07Balıkesir şehidini göz yaşlarıyla uğurladı
Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan 'i memleketi 'de son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi ilk kardeşinin yaşadığı Gündoğan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada okunan duanın ardından Şehit Davut Armağan Keskin, cenaze namazının kılınacağı Zağnos Paşa Camii'ne getirildi. İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın cenaze namazına katılanlardan helallik istemesinin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin babası Gündami Zeybek, kardeşleri Rafi ve Ömer Zeybek aynı safta cenaze namazı kıldı. Cenaze namazından önce şehidin eşi Gülçin Keskin, eşinin tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Davut Armağan Keskin, Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin cenazesine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Davut Armağan Keskin'in annesinin, yaşadığı İstanbul'da oğlunun şehadet haberini alınca kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan şehit annesi Seher Zeybek'e anjiyo yapıldı. İstanbul'da anjiyosu yapılan Seher Zeybek, operasyonun ardından Balıkesir'e getirildi. Balıkesir'e gelir gelmez oğlunun na'şını görmek istediği öğrenilen Seher Zeybek, oğlunu son kez gördü. Cenaze törenine şehit annesi sağlık ekiplerinin yardımıyla katıldı. Cenaze boyunca oğlu için gözyaşı döken Seher Zeybek'i yakınları sakinleştirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17 Eşi ve kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
17:16 Güngören'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
17:13 AFAD'dan kimyasal tehdit tabikatı
17:11 Hakkari Valisi Akbıyık ilk kez nikah kıydı
17:11 Irak Başbakanı istifasını açıkladı, Bağdat'ta coşkuyla karşılandı
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
29.11.2019 17:19:43