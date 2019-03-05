Balıkesir, Şehidini Uğurladı

Kaynak: DHA

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken, mevzide arkadaşının ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan er Uğur Çakmak (21), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.Şehit er Uğur Çakmak'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi kırsal Bozören Mahallesi'ne getirildi. Çakmak'ın cenazesi, son kez helallik alınması için ailesinin evine götürüldü. Burada, şehidin annesi Ayşe ile babası Hüseyin Çakmak ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.Alınan helalliğin ardından şehit Er Uğur Çakmak'ın cenazesi, törenin yapıldığı mahalle camisine götürüldü. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Vali Ersin Yazıcı, baba Çakmak'a Türk bayrağı verdi.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Çakmak'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.- Balıkesir