Haberler » Güncel » Balıkesir şehit ve gazi çocuklarına edremit belediyesi'nden karne hediyesi - Haber

Balıkesir şehit ve gazi çocuklarına edremit belediyesi'nden karne hediyesi

Şehit ve gazi çocuklarına Edremit Belediyesi'nden karne hediyesiBALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, somestr tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına termal tatil hediye ediyor.

17.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:04
Şehit ve gazi çocuklarına Belediyesi'nden karne hediyesi
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, somestr tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına termal tatil hediye ediyor.
CHP'li Başkan Arslan, yarıyıl tatiline giren şehit ve gazi çocukları için termal tesislerde ücretsiz tatil uygulaması başlattı. Kuzey Ege'nin önemli termal merkezlerinden olan Edremit ilçesinde şehit ve gazi çocukları termal tesislerde yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak misafir edilecek.
Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı da, öğrencilerin karne hediyesi olarak yaralanma fırsatı bulacağı termal otelin tanıtımını yaptı.
Balıkesir şehit ve gazi çocuklarına edremit belediyesi'nden karne hediyesi

Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:39  Denizli sma hastası mehmet'in karne sevinci
19:38  Kız kardeşini öldürmekle suçlanan başkanın yargılanmasına başlandı
19:38  İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
19:38  Irak'ın kuzeyinde şehit olan Altınayak'ın ailesine acı haber ulaştı
19:37  Batmanlı küçük Ahmet'in tedavisi için 1 milyon 650 bin bağış toplandı (2)
17.01.2020 19:41:52