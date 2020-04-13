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Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Balıkesir ve bölge Salı akşamından başlayarak Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

13.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:07
Balıkesir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
Balıkesir ve bölge Salı akşamından başlayarak Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz halen yüksek basınç merkezinin etkisinde olup bölge genelinde havalar genellikle yağışsız ve açık az bulutlu olarak geçmektedir. Hava sıcaklıkları ise uzun yıllar ortalamaları civarında seyretmektedir. Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre bölgemizin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 15 Nisan Çarşamba günü Balıkesir genelinde etkili olması bekleniyor. Beklenen bu sağanak yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışların 16 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Balıkesir'de (8 ila 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak Cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edilmektedir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Çarşamba, Güncel
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