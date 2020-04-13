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BALIKESİR Sındırgı Emniyeti'nden 'evde kal' klibi

Sındırgı Emniyeti'nden 'evde kal' klibiBALIKESİR'in Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte vatandaşlara 'Sağlık için evde kal' çağrısı yapıldı.

13.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:36
Sındırgı Emniyeti'nden 'evde kal' klibi
BALIKESİR'in Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte vatandaşlara 'Sağlık için evde kal' çağrısı yapıldı.
Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir'in, 'Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tüm personelimizle halkımızın yanındayız' sözlerinin ardından polis aracından 'Evde Kal' anonsu ile başlayan klipte, polis memurları vatandaşlara, 'Biz sizin için sokaktayız sen hepimiz için evde kal' diye seslendi.
Sındırgı'nın çeşitli bölgelerinde çekimlerin yapıldığı klibin son bölümünde konuşan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ise, "Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evi terk etmeyin. Evde aile, sevgi, huzur, sağlık var. Sizler bizim için değerlisiniz" ifadelerini kullandı. BALIKESİR Sındırgı Emniyeti’nden ’evde kal’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir, Evde Kal, Sındırgı, Polis, Güncel
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