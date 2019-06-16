16.06.2019 19:25
Haberler»Güncel » Haber

Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6 yaralı

Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Balıkesir- Sındırgı karayolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Balıkesir'den Sındırgı istikametine giden 45 F 2083 plakalı araç, karayolunun 32 Evler mevkiinde aniden önüne çıktığını iddia ettiği 10 ZC 178 plakalı araca vurdu. Meydana gelen kazada 45 F 2083 plakalı araçta bulunan Halime Yavuz, Semra Yavuz, Betül Yavuz ve Ahmet Öz ile 10 ZC 178 plakalı araçta bulunan İbrahim Gündüz ve Fatma Gündüz yaralandı. Kazada yaralanan İbrahim ve Fatma Gündüz'ün ağır yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaralılar Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sındırgı, Balıkesir, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:16 Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a dikkat çeken hediye!
21:16 Bodrum'da "En Baba Tavla Turnuvası" düzenlendi
21:16 Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.
21:15 Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı
21:15 Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
21:15 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mektup
21:15 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan beton zemine çakıldı