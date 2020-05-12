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BALIKESİR Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası 1 ölü, 2 yaralı

Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralıBALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan iki kardeş arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada Murat Güner, iddiaya göre av tüfeği ile ateş açan kardeşi M.G. tarafından öldürüldü.

12.05.2020 01:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 01:59
Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan iki kardeş arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada Murat Güner, iddiaya göre av tüfeği ile ateş açan kardeşi M.G. tarafından öldürüldü. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi de yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesinin Çardaklı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ayrı işyerlerinde su tesisatçısı olarak çalışan Murat Güner ile kardeşi M.G. arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.G., av tüfeğiyle ateş açtı. Murat Güner ile birlikte, çevrede bulunan iki kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir'deki hastanelere kaldırılırken, Murat Güner tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayın ardından M.G.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-
BALIKESİR Su tesisatçısı iki kardeşin alacak kavgası 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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