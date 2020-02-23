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Balıkesir Süper Amatör Lig'de olaylı maç

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşa Gençlik ile Erdekspor maçının devre arasında futbolcular arasında kavga çıkarken karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle tamamalandı.

23.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:20Balıkesir Süper Amatör Lig'de olaylı maç
Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Gençlik ile Erdekspor maçının devre arasında futbolcular arasında kavga çıkarken karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle tamamalandı.
Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında yaşanan bir pozisyonda her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gördü.
Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğünün ardından oyuncular arasında büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumruklarla birbirilerine saldıran oyuncuları polis ekipleri ve saha görevlileri ayırdı.
Maçın orta hakemi Ahmet Balkan ikinci yarının başında Gaziosmanpaşa Gençlik'ten bir, Erdekspor'dan iki oyunca daha kırmızı kart gösterdi.
Orta Hakem Balkan, aynı zamanda Gaziosmanpaşa Gençlik yöneticisi Veysel Balyer ile Erdekspor antrenörü Erol Yaver'i de itirazları nedeniyle sahadan attı.
Bu kararların ardından maç bir kez daha gerilirken polisin müdahalesiyle olaylar yeniden sakinleştirildi.
Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Gaziosmanpaşa, 8 kişi ile mücadele eden Erdekspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Gaziosmanpaşa, Balıkesir, Spor

Kaynak: AA

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