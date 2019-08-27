Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt'te büyük ilgi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümü kutlamalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtım çadırı kuruldu.

27.08.2019 11:33 Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt'te büyük ilgi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümü kutlamalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtım çadırı kuruldu.

"Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olan Ahlat'ta "Büyükşehir Belediyesi pehlivanları tarafından yapılan güreşler vatandaşlar tarafından ilgi gördü. UNESCO somut olmayan kültürel miras taşıyıcı listesinde yer alan Dursunbey Barana Grubu tarafından Ahlat ve Malazgirt'te verilen konserlerde, türkülere vatandaşlar da eşlik etti. Sındırgı "Hünerli Eller" tarafından yapılan yöresel el sanatları ürünleri ve sıfır atık projesi kapsamında gazetelerden yapmış oldukları ürünler hem tanıtıldı, hem de atölye çalışmasında vatandaşlara öğretildi. Etkinliklere konuklar Balıkesir'in dünyaca ünlü Yağcıbedir halısını dokumak için tezgah başına geçtiler.

1071'de Alparslan tarafından otağ kurulan Çarho mevkiindeki 400 dönümlük alanda üç gün devam eden kutlamalarda Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları, konserler, el sanatları atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Malazgirt, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:16   İkram ettiği kahveleri beğenmeyince ihracatçı oldu
13:16   Valilikten vatandaşlara uyarı
13:16   Pendik'te parkta oynayan hiranur'un yaralanmasında saçmanın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi
13:16   S-400'lerin ikinci sevkiyatı başladı
13:15   Acılı annenin feryadı yürek sızlatıyor
13:14   Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, göreve başladı
13:14   Mardin valisi yaman: hiçbir dönemimizde kişiye özel yüksek meblağlı bir hediye verilmemiştir