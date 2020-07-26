BALIKESİR Tekne kazasından yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes o anları DHA’ya anlattı

Tekne kazasından yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes o anları DHA'ya anlattı

'4 SAAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTIM'

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes, dalganın akışı yönünde kendini bırakıp, yaklaşık 4 saat yüzerek karaya çıktığını söyledi.

Edremit Akçay sahilinden tekneyle açılan 3 arkadaşın teknesi, dün akşamüstü fırtına ve dalga nedeniyle alabora olmuştu. Kazada Osman Sonragelen'in (62) yaşamını kaybederken oğlu Akın Sonragelen (35) ve Yalçın Erciyes (44) karaya doğru yüzmeye başladı. Erciyes yaşadığı anları DHA'ya şu sözlerle anlattı: "Dün saat 18.30 sıralarında 3 arkadaş Ören'den tekneyle hareket edip Akçay'a doğru geliyorduk. Ören açıklarından Akçay sahiline yaklaşık 2 buçuk 3 mil kala, dalgadan dolayı tekne ön kafadan su almaya başladı. Bir dahaki dalgada tekne alabora oldu. Hepimiz suya düştük. Ben arkadaşlara soğuk kanlılıkla sakin olmaları yönünde konuşmalar yaptım. O ara önümdeki deniz simidini aldım. Deniz simidini takarak sahile doğru dalganın akışına kendimi bıraktım. Yüze yüze toplam yaklaşık 3 buçuk 4 saat yüzdükten sonra fener mevkiindeki sigorta kampının sahilinden karaya çıktım. Zaten arkadaşlarımız da telefona ulaşamayınca deniz polisine haber vermişler. Deniz polisi geldi ve benden gerekli bilgiler alarak aramalara yön verdiler. Bir arkadaşımız sağ olarak bulundu. Bulunan arkadaşımızın babası Osman abimiz rahmetli olmuş. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın? dedi.