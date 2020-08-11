Balıkesir Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi’nce kurtarıldı

Tekneleri su alan 4 kişi, İtfaiye Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında, tekneleri su alan ve batma tehlikesi geçiren 4 kişi, Balıkesir İtfaiyesi Cankurtaran Ekibi'nce kurtarıldı.

Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi Fener mevki açıklarında uçurtma sörfü yapan Arda Deniz Bostan (22), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Kıyıdan izlediği oğlunun denize düştüğünü gören baba Sabri Bostan (53) iki arkadaşıyla birlikte bir tekneyle denize açıldı. Arda Deniz Bostan tekneye alınıp karaya doğru hareket ettiklerinde ise tekne su almaya başladı.

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli cankurtaran ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İtfaiye Cankurtaran 6 Bot ekibi, su alan teknedeki 4 kişiyi kurtarma botuna aldı. Su alan tekneyi de yedeğine alan ekip, 4 kişiyi Altınoluk sahiline çıkardı. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-