Balıkesir Ticaret Borsası'ndan açıklama

Balıkesir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula
, Resmi Gazete'de yayınlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliğini değerlendirdi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kula, tebliğin, Balıkesir üreticisi için fırsat olduğunu ve muhakkak bu yatırımlardan yararlanılması gerektiğini ifade etti.
Ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanan Balıkesir'in ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretmek zorunda olduğunu söyleyen Kula, bunun da üreticiye verilecek desteklerle mümkün olduğunu belirtti.
13. etap yatımların büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Kula, şunları kaydetti:
"Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasından, soğuk hava deposuna, çelik silodan, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlara birçok alanda 13. etap yatırımları kapsamında verilecek desteklemelerden küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yararlanabilecekler. Bu yatırımların özellikle tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip aile işletmelerine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Aile işletmeleri dışında, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatifler, tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri de yatırımlara başvurabilecek."