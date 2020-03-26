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Balıkesir trafik ışıklarında 'Evde Kal' çağrısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Evde Kal' kampanyasına destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi.

26.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:53
Balıkesir trafik ışıklarında 'Evde Kal' çağrısı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Evde Kal' kampanyasına destek olmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Belediye, şehir merkezi sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına "Evde kal" yazarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfektasyon ve deterjanlı yıkama işlerini aralıksız sürdüren ekipler, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na da destek veriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü de ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılma riskine karşı vatandaşların evde kalmaları konusunda farkındalık meydana getirmek amacıyla şehir merkezi sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına "Evde Kal" yazdı. Çalışmalar diğer sinyalize kavşaklarda da uygulanacak.

İlçe belediyeleriyle koordineli çalışmaya devam

'Evde Kal' kampanyasına destek vermek amacıyla önceki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarında süreçle ilgili vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte şehir genelinde korona virüsle mücadele çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel

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