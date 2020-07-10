BALIKESİR Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı

Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde özel otomobil ile traktör çarpıştı. Traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ayvalık ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, D-550 karayolu üzerinde meydana geldi. Murateli köyü girişine geçmek için yola çıkan Erkan Çelebi yönetimindeki 10 KK 168 traktör ile İzmir'den Çanakkale yönüne giden Olcay Metin yönetimindeki 07 AFR 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü Erkan Çelebi (53) ile otomobildeki Murtaza Metin (73), Cemile Metin (66) ve Olcay Metin (41) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.