Balıkesir Turizmi Travel Turkey 2018'de Tanıtıldı

Bu yıl 38 ülke ve 48 ilden gelen bin kişiyi aşkın katılımcısıyla büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli uluslararası fuarlarından olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonluğunda, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteği ile katılan Balıkesir, yerli ve yabancı turizm temsilcilerine yönelik tarihi, kültürel ve turizm değerlerini ziyaretçilere en iyi şekilde tanıttı.

GMKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vekili Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Stantta GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da fuarın ilk günü ziyaretçilerini ağırlayarak bölgeye özgü hediyelerini takdim ettiler. Ayrıca stantta yerel kamu idareleri, turizm acentaları ve oteller de yerini aldı.

"46 MİLYON TURİSTİ TÜRKİYE'DE AĞIRLAMIŞ OLACAĞIZ"

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yıl sonu 40 milyon turist hedefini yakalayacağız" dedi. Bakan Ersoy, "Yurt dışından gelen Türkleri de katarsak 46 milyon üzeri turisti Türkiye'de ağırlamış olacağız. Sayı olarak Türkiye istenilen yerlere gelmiş durumda. Önceliğimiz sayıdan çok niteliği artırmak olacak. Nitelikli turisti hedefliyoruz. Şimdi özgüvenli olma zamanı. Şimdi Türkiye olarak bir üst lige çıkma zamanı. Türkiye olarak buna hazırız. Ama maalesef hala küçük bir kesim devlet teşvikleri ile devlet katkısı ile devam edecek, 'Küçük olsun, benim olsun, Türkiye ne olursa olsun' düşüncesiyle hareket etmek istiyor. Bu devir Türkiye'de kapandı. Bundan sonra küçük hesapların peşinde değil, büyük hesapların peşinde hedeflerimizi büyük koyacağız. Buna ulaşmak için gerekli altyapıya hazırız" diye konuştu.

Fuar turizm acentaları ve otellere uluslararası alanda yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunduğu gibi fuar kapsamında yaptıkları anlaşmalarla iş hacimlerini arttırma olanağı da buldular. Balıkesir yağcıbedir halıları, folklor ekibi ve yöresel kıyafetleri ile yine ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarda yerli turizmcilerin dışında, yurt dışından da; Hindistan, İngiltere, Hollanda, Ukrayna, Almanya ve Körfez ülkelerinden turizm firmaları Balıkesir otelleri ve acentaları ile görüşmeler yaptılar. Yerli turizm temsilcileri ile görüşen yabancı turizm temsilcileri; dalış, gastronomi, termal, doğa, tarih, sağlık ve deniz vb. turizm destinasyonlarına yakın ilgi gösterdiler. Ayrıca ülkeler arasındaki turizm hareketliliğini artırmak amacıyla da karşılıklı olarak workshoplar ve tanıtım görüşmeleri gerçekleştirdiler.

"TANITIMDA İDDİALI BİR İLİZ"

Balıkesir standını ziyaret eden GMKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı fuarda, "Tarihiyle, doğasıyla ve insanlarının sıcak samimiyetiyle Balıkesir'in, görülmesi gereken bir il. Bu fuarda da zengin bir turizm hazinesini içinde barındıran alternatif bir turizm destinasyonu olan ilimizin bilinilirliğinin arttırılması ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması bakımından çok önemli bir fırsatı değerlendirmiş oluyoruz. Turizmde iddialı bir il olduğumuzu ve ilimizin dünya ile entegre olması için sürdürülebilir bir tanıtım faaliyeti içerisindeyiz." diye konuştu.

"BALIKESİR TURİZM AÇISINDAN ZENGİN BİR İL"

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da, "Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Balıkesir'in turizm ile ilgili özelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Balıkesir turizm açısından oldukça zengin bir ildir. Özellikle sahil ve deniz turizmi yanında termal turizm ve doğal güzellikleri ile de tam bir turizm şehridir." diye konuştu.

Bu yıl ki Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde seyahat acentalarının, tur operatörlerinin, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri gibi sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarda, ziyaretçilere özellikle sağlık ve gastronomi turizmi konularında yoğun tanıtımlar yapıldı. Üç gün boyunca profesyoneller ve ziyaretçiler fuarı gezme imkanı bulacaklar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2018 Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi Cumartesiye kadar açık kalacak.