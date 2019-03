Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Görmen Açıklaması

Kaynak: AA

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, "Kuvayımilliye şehri Balıkesir'de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.Balıkesir Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamaya göre, Ülkü Ocakları teşkilatınca Alaca Mescit önünde basın açıklaması düzenlendi.Açıklamayı yapan İl Başkanı Halil Görmen, şu iddialarda bulundu:"(Mehmetçik, PKK'ya karşı silah bıraksın) diyen, şehit cenazesinde ülkücülere 'Asıl gerilla bunlar' diye seslenen CHP'li eski vekil Mehmet Tüm'ün yanında utanmadan bozkurt yapan İsmail Ok. 'Oylar Kürdistan'a' diyen Edremitli ne idüğü belirsiz rantçılara, 'Kürdistan'a oy vermek CHP'ye oy vermek' diye cevap veren zillet ittifakına ses çıkartmayan İsmail Ok. Erdek'te değerlerimizle, dualarımızla Allah'ın ayetiyle alay eden zillet ittifakının adayına ses çıkarmayan hatta kürsüde gülen İsmail Ok. Gömeç'te ve Burhaniye'de PKK'lıları listeye sokan İsmail Ok ve son olarak kapalı kapılar ardından, Büyükşehir kadrolarını ve yönetim koltuklarını PKK uzantılarına peşkeş çeken İsmail Ok."Görmen açıklamasında, "Alacamescit'ten sesleniyoruz. Biz ülkücüler, 41 bayrak adamın torunları, Kuvayımilliye şehri Balıkesir'de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyayı bu zillete teslim etmeyeceğiz. Zulüm ibaresini, ihanet oklarını Balıkesir'e çevirttirmeyeceğiz. Bu nedenle Ülkü Ocakları olarak bizler, bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin evlatları olarak milli bekamızı koruyacak, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlı kalacağız." ifadelerine de yer verdi.