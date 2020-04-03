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Balıkesir Üniversitesi'nde, kiracılarından 3 ay ödeme alınmayacak

BALIKESİR Üniversitesi bünyesinde kiralanan kantin, kafe, kırtasiye ve dükkan gibi işletmelerden 3 ay süresince kira alınmayacağı açıklandı.

03.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:25
Balıkesir Üniversitesi'nde, kiracılarından 3 ay ödeme alınmayacak

BALIKESİR Üniversitesi bünyesinde kiralanan kantin, kafe, kırtasiye ve dükkan gibi işletmelerden 3 ay süresince kira alınmayacağı açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, işletme sahiplerinin zarar görmemesi için çalışmalar sürdürülüyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, üniversite bünyesinde bulunan ve kiralanan işletmelerden ücret alınamaması kararlaştırıldı. Ülke olarak kritik süreçten geçildiğini belirten Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, çeşitli önlemler aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:  "Koronavirüs salgını nedeni ile öğrencilerimizin eğitimine ara vermiştik. Bu durum merkez kampüs ve ilçelerdeki okullarımızda bulunan işletmecilerimizi mağdur etti. Biliyorsunuz; kantin, kafe, kırtasiye, dükkan ve spor kompleksi yerleri koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldı. Devletimiz virüs salgını için gerekli olan tüm tedbirleri aldı ve almaya da devam ediyoruz. Biz de bu tedbirlere destek olmak adına ve de işletmelerimizin mağduriyetini gidermek amacı ile 3 ay süre ile kira almama kararı aldık. Kira almamanın haricinde üniversite olarak bu dönemde; merkez kampüs ve ilçelerimizde bulunan bütün binalarımızı, depolarımızı ve bina çevrelerinin ilaçlamasını yaptık. Salgın bitene kadar da düzenli bir şekilde ilaçlama işlemlerimiz devam edecek. Sağlık Bakanlığımız bu konuda bizlere gerekli olan materyalleri sağlamakta. Kendilerine teşekkür ediyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Balıkesir Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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