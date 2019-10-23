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Balıkesir Üniversitesi'nde şehitler anıldı

Balıkesir Üniversitesi'nde "Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

23.10.2019 20:44Balıkesir Üniversitesi'nde şehitler anıldı
Balıkesir Üniversitesi'nde "Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Rektörlük tarafından Çağış Kampüsü'nde düzenlenen yürüyüşe Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'un yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler geniş katılım gösterdi.
Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılan pankartların da taşındığı yürüyüşte, terörü lanetleyen ve şehitlere saygının dile getirildiği sloganlar atıldı.
Rektörlük binası önünde İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşuyla biten yürüyüşte, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Fetih Suresi okundu.

Balıkesir Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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