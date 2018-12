Balıkesir Valiliği Yemen İçin Yardım Kampanyası Başlattı

09 Aralık 2018 Pazar 13:46



Açlıkla mücadele eden Yemen için Balıkesir 'de valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Vali Ersin Yazıcı , Yemen'e yardım yapılması için destek istedi.Açlıktan insanların can verdiği Yemen'de insani krizin kurbanları için "Çocuklar da Ölmesin İnsanlık da-Yemen'e Umut Ol" kampanyası başlatıldı.Türk milletinin hayırsever bir toplum olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, Türkiye 'nin sadece mültecilere yardım etmekle kalmadığını, Afrika ülkelerinden Gazze 'ye kadar pek çok coğrafyaya yardım eli uzattığını kaydetti.Türk milletinin mazlumun her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Her zaman her yerde yardıma ihtiyaç duyan insanlara el açmışızdır ve el açmaya da devam edeceğiz. Yemen'de 2015 Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Balıkesirli hemşehrilerimiz kuşkusuz Yemen'in çığlığına da sessiz kalmayacaktır. Çeşitli nedenlerle temel insani ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan insanların dramını bir nebze de olsa hafifletmek gayesiyle Devlet ve Millet olarak insani yardımları kesintisiz bir şekilde bu insanlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu şehrin insanı her vesileyle mağdurlara, yalnızlara, mazlumlara sahip çıkmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Acılarını paylaşmak, ortak olmak için elimizi uzatma günü bugün. Halkımızın, yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır. Kardeşlerimize yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarından 'yemen' yazıp 1866'ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilirler. Kadirşinas Balıkesir halkına tekrar teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR