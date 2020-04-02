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Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, il genelinde seyahat kısıtlamasına ilişkin ek önlem aldıklarını bildirdi.

02.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:42
Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, il genelinde seyahat kısıtlamasına ilişkin ek önlem aldıklarını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Yazıcı, virüsten korunmanın tek yolunun izolasyon olduğunu hatırlattı.
Balıkesirli vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Yazıcı, geçen hafta sonunda il dışından gelenlerin vücut ısılarının ölçüldüğünü, sağlık kontrollerinin yapıldığını aktardı.
Vali Yazıcı, şunları kaydetti:
"Balıkesir'e her ne şekilde olursa olsun kara, deniz ve hava yolu ile giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Bu konuda çok titiz davranılacaktır. Karantina kararımız, ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır. Bunlar dışında kalan özel araçlar dahil tüm araçlar için geçerlidir.
Balıkesir'e dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımız için sağlık ve güvenlik ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu dönemde en büyük isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Lütfen alınan bütün tedbirlere uyalım."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel
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