Haberler » Güncel » Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Açıklaması - Haber

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Açıklaması

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 23.14'te meydana gelen 6 Eylül merkezli depremde herhangi bir hasar bildirimi olmadığını belirterek, "Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Ekiplerimiz depremin merkezi konumundaki Akçaköy'de.

11.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:16Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Açıklaması
Valisi Ersin Yazıcı, 23.14'te meydana gelen 6 merkezli depremde herhangi bir hasar bildirimi olmadığını belirterek, "Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Ekiplerimiz depremin merkezi konumundaki Akçaköy'de. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" dedi.

Vali Yazıcı, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "6 Eylül merkezli oldu deprem. Şu ana kadar 112, AFAD, itfaiye, 155 ve 156'ya herhangi bir bildirim yapılmadı. Vatandaşlarımız tarafından mağdur olduklarına dair bildirim olmadı

Kriz merkezindeyiz. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız doğal olarak sokakta. Herhangi bir hasar bildirimi yok. Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Depremin merkezi konumundaki Akçaköy mahallesinde jandarma ve itfaiye ekiplerimiz bulunuyor. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" diye konuştu. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:32 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Haber
01:31 Roman vekiller Genel Kurul'da tartıştı - Haber
01:30 Erdoğan: Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni soykırımlara icazet vermek demektir - Haber
01:27 Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü - Haber
01:23 Roman vekiller Genel Kurul'da tartıştı - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi - Haber
22:55 Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
22:16 Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum" - Haber
11.12.2019 01:45:59