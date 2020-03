Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Açıklaması

"21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle Vali Ersin Yazıcı bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm bireyler gibi Down Sendromlu bireylerin de ilgiye, sevgiye, iletişime ihtiyaçları olduğunu unutmayalım" dedi.Down Sendromu bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunacak etkinliklerin artırılmasını ve yalnız 21 Mart günü değil her gün bu özel bireylere proje üreterek onların üretkenliğini arttırılması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Bugün bir başlangıç olsun ve bizler, özel durumu olan insanların, toplumun içinde ötekileştirilmeden, ayrıştırılmadan; kaynaştırıcı, bütünleştirici ve kapsayıcı yaklaşımla yaşama hakkı olduğunu unutmadan 'bunun için ben ne yapabilirim?' diye düşünmeye başlayalım. Bu arkadaşlarımız, imkan oluşturduğumuz takdirde gerçekte neler yapabileceklerini her vesileyle bize kanıtlıyorlar. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü gibi özel günlerde bu bireylere yönelik toplumsal tutumların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu vesileyle 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down sendromlu kardeşlerimiz ve aileleri başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza en içten saygılarımı sunuyorum" şeklinde mesajını tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA