Balıkesir Valisi Yazıcı virüse karşı tedbirli
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, korona virüs tedbirleri kapsamında gittiği etkinliklerde vatandaşlarla tokalaşma yerine elini göğsüne koyarak selamlaşmayı tercih etti.
13.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:20
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, korona virüs tedbirleri kapsamında gittiği etkinliklerde vatandaşlarla tokalaşma yerine elini göğsüne koyarak selamlaşmayı tercih etti. Vali Ersin Yazıcı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs konusundaki tedbirler kapsamında tokalaşmayı tercih etmedi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı katıldığı Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere araç teslim töreninde gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşmadı. Korona virüsten korunma yolları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri uygulayan Vali Ersin Yazıcı gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşma yerine elini göğsüne koyarak selam vermekle yetindi. Vali Yazıcı Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ziyaretinde stantları gezerken kendisine ikram edilen kolonyayı da geri çevirmediği görüldü. - BALIKESİR
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı katıldığı Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere araç teslim töreninde gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşmadı. Korona virüsten korunma yolları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri uygulayan Vali Ersin Yazıcı gerek yöneticilerle gerekse de vatandaşlarla tokalaşma yerine elini göğsüne koyarak selam vermekle yetindi. Vali Yazıcı Kepsut Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı ziyaretinde stantları gezerken kendisine ikram edilen kolonyayı da geri çevirmediği görüldü. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel
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