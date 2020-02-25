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Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü için Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı verdi.

25.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:44Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü için ve bölge için fırtına uyarısı verdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü il genelinde yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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