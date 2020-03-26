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Balıkesir ve bölge için serin ve yağışlı hava uyarısı

Balıkesir ve bölge geneli için Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden serin ve yağışlı hava uyarısı geldi.

26.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:08
Balıkesir ve bölge için serin ve yağışlı hava uyarısı
Balıkesir ve bölge geneli için Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden serin ve yağışlı hava uyarısı geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada, Perşembe akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda, halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (4 ila 6 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Balıkesir'de yağışların Cuma ve hafta sonunda sağanak şeklinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Başlama-Bitiş Zamanı 26.03.2020 14.30-02.04.2020 18.00" olarak açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Akdeniz, Güncel

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