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Balıkesir yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, roma dönemine aitmiş

Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmişBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağışta toprağın aşınmasıyla ortaya çıkan 2 antik mezar stelinin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

16.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:49
Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, dönemine aitmiş
BALIKESİR'in ilçesinde, şiddetli yağışta toprağın aşınmasıyla ortaya çıkan 2 antik mezar stelinin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Özden Ürkmez, "Aile üyelerini temsil eder ve bu mezar stelleri aileler adına yapılırlar. Bu sahneler, Anadolu'ya Persler tarafından getirilmiştir ve en erken örnekleri 'de görülür" dedi.
Bandırma'ya bağlı Yeniyenice Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağmurda toprağın aşınması sonucu 2 antik mezar steli, ortaya çıktı. İlçe sakininin ihbarı üzerine Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, stellerin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı ardından durum, Bandırma Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen müze görevlileri, stelleri Bandırma Arkeoloji Müzesi'ne taşıdı. Balıkesir Valiliği'nden Bandırma Müze Müdürlüğü uzmanlarınca steller ile açığa çıktığı alan ve kalıntılar üzerinde inceleme başlatıldığı belirtildi.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Özden Ürkmez, mezar stelleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mezar stellerinin, Roma dönemine ait olduğunu belirten Doç. Dr. Ürkmez, "Çok iyi korunmamışlar ama üzerlerindeki sahnelerin ne olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Stellerin üzerindekiler Anadolu ve Batı Anadolu'da sıkça gördüğümüz ziyafet ve kline sahneleridir. Aile üyelerini temsil ederler ve bu mezar stelleri aileler adına yapılırlar. Bu sahneler Anadolu'ya Persler tarafından getirilmiştir ve en erken örnekleri de Balıkesir'de görülür. Roma döneminde bu ikonografinin bölgede devam ettiğini görüyoruz. Bu steller Anadolu'daki 700- 800 yıllık geleneği gösteriyor. İlk ve son örnekleri de bu bölgededir" diye konuştu.
Balıkesir yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, roma dönemine aitmiş

Balıkesir, Bandırma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA


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