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Balıkesirli baklavacıdan sağlık personeline tatlı ikram

Balıkesir'in tanınmış bir baklava şirketi hastanelerde korona virüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık personelinin moralini yükselmek için baklava ikram etti.

24.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:16
Balıkesirli baklavacıdan sağlık personeline tatlı ikram
Balıkesir 'in tanınmış bir baklava şirketi hastanelerde korona virüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık personelinin moralini yükselmek için baklava ikram etti.

Dünyayı ve Türkiye 'yi kasıp kavuran korona virüs pandemi salgınına karşı kahramanca mücadele veren Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi hastane sağlık personeline moral vermek üzere, baklavacı Mert Göker şirketi adına 3 tepsi baklavayı hastanelerin yönetimine teslim etti. Bu jest karşısında sağlık personeli baklavacı Mert Göker'e teşekkür ederek, vatandaşlarımızın 14 kurala dikkat etmelerini rica ederek, kendilerine verilen destek için teşekkür ettiler. Baklava şirketi sahibi Mert Göker'de yaptığı açıklamada, "Ülkemizi kasıp kavuran korana virüs hastalığına karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katarak bizler için çalışıyorlar, bizler de onlara destek ve motivasyon vermek amacı ile buradayız. Bu vesile ile ülkemizde görülmeye başlanan bu hastalığın bir an önce bitmesini, vatandaşların huzura ve feraha ermesini diliyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim. İnşallah vatandaşlarımızda sağlık bakanlığının bu uyarılarını dikkate alacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Türkiye, Güncel

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