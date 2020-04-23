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Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüs ve vosvosların bulunduğu konvoyla şehir turu atıldı.

23.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:33
Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüs ve vosvosların bulunduğu konvoyla şehir turu atıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara bayram coşkusu yaşatmak için kutlama programı düzenledi.
Kutlama için süslenen üstü açık otobüs, çocuk şarkıları çalarak sokakları dolaştı. Otobüsteki maskotlar da müzik eşliğinde dans etti. Otobüse "vosvos" araçlar da eşlik etti.
Otobüste şehir turu atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocukların sevincine ortak oldu.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoyu balkondan coşkuyla izleyen çocukları ve ailelerini selamlayan Yılmaz, "Çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. 23 Nisan'da evlerimizdeyiz ama sizler için bayramın coşkusunu sokağınıza kadar getirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, 23 Nisan, Güncel , Haber
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