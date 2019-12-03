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Balıkesirli genç turizmci TÜRSAB yönetim kuruluna seçildi

TÜRSAB'ın yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimlerinde Balıkesirli turizmci Yusuf Alfat da yönetimde yer aldı.

03.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:43Balıkesirli genç turizmci TÜRSAB yönetim kuruluna seçildi
TÜRSAB'ın yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimlerinde Balıkesirli turizmci Yusuf Alfat da yönetimde yer aldı.

Seçimde 'nin dört bir yanından gelen 4 bin 45 seyahat acentesi temsilcisi oy kullandı. Firuz 'nın listesinden seçime giren Yusuf Alfat, yönetim kurulunda görev aldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği seçimlerinde Balıkesir'den genç bir işadamı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yusuf Alfat, "Balıkesir adına gururluyum, şehrimi ve bölgemi Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinde ulusal alanda en iyi şekilde temsil edeceğim. Turizmin şehrimize daha fazla ekonomik katkı sağlaması yönünde projeler geliştirerek Balıkesir'imizin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız" dedi. - BALIKESİR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Balıkesir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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